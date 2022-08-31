رئيس جامعة أسيوط يشارك فعاليات مشروع الشهادات الدولية المهنية فى التدريس

أسيوط ــ هيثم البدرى

أشاد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط بجهود الدولة المصرية وتكاتف مؤسساتها من أجل تطوير الخدمات والبرامج التعليمية والتكنولوجية المتاحة بما يواكب التقدم العالمى وبما يلبى متطلبات سوق العمل المتغيرة فى طبيعتها والمتجددة فى مجالاتها وتخصصاتها المختلفة وذلك وفق معايير الجودة العالمية والمطبقة فى كبرى المؤسسات العلمية على مستوى العالم.

جاء ذلك فى تصريح رسمى لرئيس جامعة أسيوط فى إطار مشاركة سيادته فى مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإطلاق مشروع "الشهادات الدولية المهنية فى التدريس"، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وكذا بالشراكة مع جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى على دور الجامعات المصرية فى المساهمة فى دعم وتعزيز جهود الدولة المصرية الساعية إلى تطوير التعليم فى مراحله المختلفة، وذلك من خلال تسخير الجامعات ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية من أجل تأهيل المعلمين وإعدادهم على النحو الأمثل الذى يضمن جودة أدائهم فى البرامج الدراسية المكلفين بها .

رئيس جامعة أسيوط يشارك فعاليات مشروع الشهادات الدولية



رئيس جامعة أسيوط يشارك فعاليات مشروع الشهادات الدولية