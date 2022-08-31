

جاء ذلك خلال جلسة عمل ثنائية ببين الجانبين بقصر ماتينيون بالعاصمة الفرنسية "باريس"، حيث تم استعراض روابط الصداقة التاريخية والمتميزة ومختلف أوجه التعاون بين البلدين.



وأكدت رئيسة الحكومة التونسية على طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بلادها بفرنسا وحرص رئيسي الدولتين قيس سعيد وإيمانويل ماكرون على تعزيزها في جميع المجالات مع العمل على إحكام التنسيق الدائم بينهما.



ونوّهت بودن بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، مثمنة دعم فرنسا ومساعدتها لتونس في رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية جراء جائحة "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أهمية الدعم لدي المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المانحة.