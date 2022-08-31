حياة كريمة ببنى سويف.. مد شبكات صرف صحى بطول 13كيلو متر بقرية طنسا الملق

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر لـ" اليوم السابع" إنه يجرى العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية طنسا الملق، والذي يتضمن (مد شبكات بطول 13كم ، وإنشاء محطتي رفع للصرف الصحي بطنسا الملق وخط طرد بطول 3.9 كم، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف على يوسف أنه يجرى العمل فى التشطيبات النهائية بمبنى مجمع الخدمات الحكومية بدلاص والجاري إنشاؤه على مساحة 610م، ضمن 6 مجمعات خدمية يتم تنفيذها في مركز ناصر، وتضم بداخلها (المركز التكنولوجي ومكتب البريد ومكتب التضامن الاجتماعي ومكتب التموين ومكتب الشهر العقاري والوحدة المحلية).





