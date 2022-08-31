حبس سائق توك توك لاتهامه بمضايقة فتاة في عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة عين شمس، حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمضايقة فتاة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت وحدة المتابعة الأمنية رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا تضرر صاحبة الحساب من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بمضايقتها، أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة، وتم تحديد الفتاة مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبسؤالها اتهمت سائق توك توك" بمضايقتها، وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة "سائق مركبة "توك توك" – مقيم بمنطقة عين شمس"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.