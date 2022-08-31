انطلاق فعاليات جديدة من البرنامج الرئاسى أهل مصر بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أطلقت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، اليوم، بالعريش، فعاليات جديدة من البرنامج الرئاسى أهل مصر لخدمة شباب محافظة شمال سيناء .

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه تنفيذا لتوجيهات الدولة تمكين وتأهيل ودمج الشباب إيمانا بدرهم الوطني والقومي والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري ودور الدولة في مواجهة هذه التحديات وتوفير الجانب الترفيهي والثقافي داخل البرنامج، انطلقت فاعليات البرنامج والمعسكر الداخلي المقام بالعريش .

تضمنت الفعاليات لقاء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة بالشباب، والحديث عن أهم المشاريع القومية التي تنفذ علي أرض سيناء ومشاريع البنية التحتية ورفع كفاءتها والتجمعات التنموية لخدمة المواطنين وحوار مفتوح والاجابة عن استفساراتهم.

وقال كليب راشد مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن وزارة الشباب والرياضة تهدف في دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري خاصة بالمحافظات الحدودية إيمانا بدورهم الوطني والقومي والتوعية المستمرة للشباب وإلى تأهيل الكوادر الشبابية وصقل مهاراتها والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري ودور الدولة في مواجهة هذه التحديات .