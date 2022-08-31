الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل ميدان الحسنة بوسط سيناء.. صور

انتهى مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل ميدان الحسنة الرئيسى فى إطار خطة تجميل كافة الميادين والمحاور الرئيسية على مستوى المركز والمدينة لإضفاء الملامح الجمالية والمظهر الحضارى.

قال سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه قام قسم التجميل والتطوير بمجلس المدينة بالانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل ميدان الحسنة الرئيسى.

وأضاف أنه شملت أعمال التطوير دهان الميدان برسومات ديكوريه تتناسب مع الشكل الجمالى والحضارى، تم دهان وتجميل ساحات انتظار الركاب، لإضفاء طابع جمالى وتشكيلى على روح المدينة يبعث رسائل الجمال والرقى والذوق الرفيع لكل سكان المدينة وزوارها.

وأشار أنه تواصل رئاسة مركز ومدينة الحسنة جهودها بأعمال التطوير والتجميل بنطاق المركز والمدينة وتنفيذ خطط التجميل ورفع كفاءة الشوارع بالتنسيق بين الجهات المعنية بالمدينة رؤساء القرى.

وأوضح أنه تم تركيب العديد من اللافتات الإرشادية على الطرق المؤدية إلى القرى والتجمعات التابعة لها، التجمعات التنموية الجديدة بنطاق المركز والمدينة لتوجيه الصحيح إلى الطرق، ودهنها بلون موحد للتميز.