الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها برفقة عائلتها: "أحلى عيد ميلاد بوجودكم حولى"

كتب فارس البدري

حرصت الملكة رانيا على نشر صورة لها على حسابها الرسمي على موقع الواصل الاجتماعي "انستجرام" من احتفالها بعيد ميلادها، وجمعت الصورة الملكة رانيا وعائلتها.



تغريدة الملكة رانيا على انستجرام

وعلقت الملكة رانيا على الصورة المنشورة بـ"فرحانة فيكم ما في احلى من هيك عيد ميلاد بوجودكم حولى"، لا أستطيع أن أطلب طريقة أفضل للاحتفال أكثر من مع جميع أحبائي من حولي".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي نشرت الملكة رانيا صورا من الاحتفال بخطوبة ابنها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولى العهد الأردنى، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، من خلال حساب "إنستجرام" الخاص بها، وعلقت عليها بـ" رجوت الله - مثلى مثل كل أم - أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابنى الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير".



الملكة رانيا من عيد ميلادها مع عائلتها

وكان الديوان الملكى الهاشمى الأردني أعلن، خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد الأردنى، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، بحضور الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، الملكة رانيا العبدالله، وجرت قراءة الفاتحة فى منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير على بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازى بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

وهنأ الديوان الملكى الهاشمى فى الأرنى الملك عبد الله والملكة رانيا بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولى العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء.