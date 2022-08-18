اليوم السابع
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الملكة رانيا تهنئ ابنها بالخطوبة: مبارك للأمير الحسين وعروستنا الحلوة رجوة

الخميس، 18 أغسطس 2022 12:06 م
الملكة رانيا تهنئ ابنها بالخطوبة: مبارك للأمير الحسين وعروستنا الحلوة رجوة الأمير حسين ووالده ووالدته
كتبت شيماء عبد المنعم

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نشرت الملكة رانيا صورا من الاحتفال بخطوبة ابنها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولى العهد الأردنى، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، من خلال حساب "إنستجرام" الخاص بها، وعلقت عليها بـ" رجوت الله - مثلى مثل كل أم - أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابنى الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير".

 

الأمير حسين ووالده ووالدته
الأمير حسين ووالده ووالدته

 

الأمير وخطيبته
الأمير وخطيبته

 

وكان الديوان الملكى الهاشمى الأردني قد أعلن أمس الأربعاء، خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد الأردنى، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، بحضور الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، الملكة رانيا العبدالله، وجرت قراءة الفاتحة فى منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير على بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازى بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

 

العروسان مع الملكة رانيا
العروسان مع الملكة رانيا

 

الملكة رانيا عبر انستجرام
الملكة رانيا عبر إنستجرام

وهنأ الديوان الملكى الهاشمى فى الأرنى الملك عبد الله والملكة رانيا بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولى العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء.


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