الكونجرس الأمريكى يبحث قانون لتنظيم تداول المكملات الغذائية

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يناقش الكونجرس الأمريكى حاليا مشروع قانون لتنظيم وتسجيل المكملات الغذائية والموافقة على الافصاح عن مكوناتها الطبية بعد ورود العديد من التقرير التي أكدت تسببها في العديد من حالات الوفيات بالإضافة إلى زيارات لطوارىء المستشفيات بلغت 23 ألف حالة سنويا ومع وفاة زوجة عضو مجلس النواب الأمريكي توم ماكلينتوك بسبب تناول بعضها.



وكشف تقرير نشرته شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية أن 58 بالمائة من الشعب الأمريكى يتناولون المكملات الغذائية رغبة في التمتع بحياة صحية، ولكن خبر وفاة لورى ماكلينتوك، زوجة عضو النائب الأمريكى توم ماكلينتوك أعادت إلى المناقشات صناعة المكملات الغذائية وتقارير حدوث العديد من حالات الوفيات بسبب تناولها وعدم الافصاح عن مكوناتها الطبية وبعض آثارها الجانبية على الصحة.



وأوضح التقرير أن لورى ماكلينتوك توفت بسبب معاناتها من حالة جفاف شديد نتيجة تناولها مكملات غذائية تحتوى على خلاصة من أوراق التوت البيضاء للمساعدة في خفض الوزن على الرغم أن حالات الوفاة بسبب هذا المكمل تعتبر نادرة.



وأوضح التقرير أن هناك حاجة شديدة لإعلان عن تنظيمات أساسية لتداول هذه المكملات التي يتعامل مع الناس على أنها نوعا من الطعام بالإضافة إلى أن الكثير من الشركات المنتجة لها لا تعلن عن الآثار الجانبية لاستخدامها أو المكونات الضارة الموجودة في تركيبتها.



ودعا التقرير الكونجرس الأمريكي إلى تغيير القانون رقم 1994 المتعلق بالمكملات الغذائية والذي لا يلزم الشركات المصنعة لها بعمل تجارب كافية للتأكد من أنها آمنه في الاستخدام قبل طرحها للبيع فى الأسواق بعد ورود تقارير تشير إلى أن بعض المكملات الغذائية، ومن بينها "اوكسى ايليت برو" التى تستخدم لرياضة كمال الأجسام والمحافظة على الصحة العامة تسببت في حالات من الالتهاب الكبدى والفشل الكلوى بالإضافة إلى الوفاة.



وأضاف التقرير أن الكونجرس الأمريكى كان قد تلقى تقريرا يشير إلى أن احدى الشركات المنتجة "ميتابوليف" قد أخفت ما يقرب من 2000 تقرير تشير إلى وجود أثار جانبية مدمرة لاستخدام المكملات الغذائية عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ومن بين هذه الآثار المدمرة الأزمات القلبية المفاجئة والسكتة الدماغية ونوبات الصرع.