اليوم السابع
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"الزراعة": نتوقع زراعة 4 ملايين فدان قمح الموسم المقبل

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:26 م
"الزراعة": نتوقع زراعة 4 ملايين فدان قمح الموسم المقبل وزارة الزراعة -أرشيفية
محمود رضا الزاملى

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علق عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، على قرار اعتماد الحكومة 1000 جنيه سعرا استرشاديا لأردب القمح للموسم المقبل، قائلا إن العام الماضى كان المنزرع تقريبا أكثر من 3 ملايين فدان قمح، وبعد إعلان الحكومة بسعر استرشادى 1000 جنيه للإردب قمح نتوقع أن نصل إلى 4 ملايين فدان منزرع قمح. 
 
وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة ten، هذا السعر الذى أعلنته الحكومة سيؤدى إلى طفرة في إنتاج القمح وكذلك تغيير الاستراتيجية عبر تغيير التقاوى لزيادة الإنتاج وستكون فرصة وحل لسلعه استرتيجية مثل القمح، مؤكدا أن الموسم المنصرم كل الإنتاج من القمح تخطى 10 مليون طن.
 
وتابع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة: "الدولة تضع المزارع نصب أعينها، ولأول مرة سيكون هناك تغطية كبيرة لتقاوي القمح باعتبار أن ذلك جزء من الزيادة الرأسية لتعظيم الزراعة وزيادة الرقعة المنزرعة من السلع الاستراتيجية".

الزراعة

زراعة القمح

اعتماد 1000 جنية

أردب القمح

مصر

أخبار مصر



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