اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:39 م
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التنظيم والإدارة يواصل اختبار المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد رياض أطفال

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:45 م
التنظيم والإدارة يواصل اختبار المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد رياض أطفال امتحان المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد (رياض أطفال)
كتبت ريهام الباشا

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يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تقييم المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال)، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.
 
ومن المقرر أن يستمر الجهاز في أعمال الامتحان التي بدأت يوم 28 أغسطس للمتقدمين من محافظة الجيزة حتى 27 سبتمبر المقبل، لاختبار 36 ألفا و 235 متقدما، انطبقت عليهم الشروط من إجمالي عدد 45 ألفا و 666 متقدما تقدموا بطلبات لخوض المسابقة على موقع بوبابة الوظائف الحكومية.
 
ويخضع المتقدمون لاختبار إلكتروني يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية، والتي تضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم انه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظف، والكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار التخصص.
 
تقييم المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد رياض أطفال
تقييم المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد رياض أطفال

تقييم المتقدمين
تقييم المتقدمين

جانب من أعمال امتحان المتقدمين (محافظة الجيزة)
جانب من أعمال امتحان المتقدمين (محافظة الجيزة)

مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

امتحان المتقدمين (محافظة الجيزة) لشغل وظائف معلم مساعد (رياض أطفال)
امتحان المتقدمين (محافظة الجيزة) لشغل وظائف معلم مساعد (رياض أطفال)

 


التنظيم والإدارة

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

مسابقة المعلمين

وظيفة معلم مساعد

مسابقة 30 الف معلم



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