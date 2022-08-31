"التعليم" تتابع نتائج تحويلات الطلاب بين المدارس بالمديريات

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتائج تحويلات الطلاب بين المدارس وبعضها يتم متابعتها من قبل أولياء الأمور عبر مواقع المديريات التعليمية، لافتة إلى أن المديريات هى من تقوم بالبت فى طلبات التحويل حسب الكثافات المتاحة وسن الطالب المتقدم لطلب التحويل، مشددة على أنه سيتم الانتهاء من فحص طلبات التحويل من قبل المديريات خلال الفترة المقبلة وإعلان النتائج.

وجهت المديريات التعليمية أولياء الأمور الراغبين فى التحويلات بين المدارس بضرورة التسجيل الإلكترونى اليوم قبل غلق باب التحويلات، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 31 أغسطس الحالى، كأخر موعد للتحويلات بين المدارس بمختلف المحافظات للعام الدراسي المقبل 2022/2023، لجميع المراحل التعليمية ، ياتى ذلك في أطار سعي وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير كافة المقومات اللازمة بالنهوض بالعملية التعليمية للتسهيل علي كافة أولياء الأمور.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه حرصا على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

وأوضحت المديريات أن الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس، عبارة عن طلبات تحويل يتم توقيعها من المدرستين المحول منها الطلب والمدرسة الأخرى الذى يرغب فى التحويل إليها، و إثبات قيد تخرج يشمل الصفوف من رياض الأطفال حتى السادس الابتدائى وشهادة ميلاد أصلية، أما فى المرحلة الإعدادية يقدم إثبات قيد وبيان نجاح للصف السادس وشهادة ميلاد أصلية، و في المرحلة الثانوية يقدم إثبات قيد وبيان نجاح الصف الثالث الإعدادى وشهادة ميلاد أصلية.