إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة فى صان الحجر بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بنطاق مركز صان الحجر، وتم نقلهم إلى مستشفى الحسينية لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بنطاق مركز صان الحجر

وتبين من الفحص وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مشروع الثروة السمكية بنطاق مركز صان الحجر، مما أسفر عن اصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات متنوعة وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الحسينية لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.