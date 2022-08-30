اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 09:33 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية الحادث
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 7 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى، أمام نزلة قرية بنى صالح نطاق محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى السعديين  بوصول 7 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات، إصابات متوسطة وبسيطة، وتبين حدوث إصابتهم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بهم  بالطريق الاقليمى، أمام نزلة بنى صالح.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى السعديين لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

انقلاب ميكروباص بالشرقية
انقلاب ميكروباص بالشرقية

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية (1)
حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية (1)

 

حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية (2)
حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية (2)

 

الحادث
الحادث

 


نزلة بنى صالح

الطريق الاقليمى

انقلاب ميكروباص

محافظة الشرقية



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