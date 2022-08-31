أعراض إصابة الطفل باضطرابات عقلية ونفسية.. تعرف عليها

كتبت فاطمة ياسر

تسعى الكثير من الأمهات لمراقبة سلوكيات أطفالهن للتعرف إذا كانوا يعانون من أى مشاكل نفسية أو عقلية، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا للتقرير المنشور عبر موقع webmed.

وأوضح التقرير أن بعض الأطفال قد يعانون من القلق، والسبب فى هذا الأمر هو شعور الطفل بشكل دائم بالخوف والحزن، ما يترتب عليه الوسواس القهرى واضطربات شديدة فى سلوكيات الطفل ويجعله مائلا للعنف أثناء التعامل مع الآخرين.

وأضاف التقرير أن بعض الأطفال يعانون من الاكتئاب، ومن الأعراض التى يعانى منها الأطفال هى فقدانهم للرغبة فى ممارسة الأنشطة المفضلة ويجعلهم أكثر رغبة للعزلة الاجتماعية ويميلون للعدوانية.

كما يمكن أن يعانى بعض الأطفال منالتوحد هذا الاضطراب النفسى الذى يتسبب فى الإصابة ويجعل الطفل يعانى من صعوبة فى التواصل والتفاعل والتعامل مع الآخرين، كما أن بعض الأطفال الذين يعانون من تشتت الانتباه والاندافع بشكل كبير ونقص التركيز، والميل للعدوانية بعض الشىء فهذا يعد دليل على إصابة طفلك بفرط الحركة.

قد يظهر تأخر النمو العقلى على بعض الأطفال، ويظهر عليهم ضعف الذاكرة ونقص التركيز، وتشتت الانتباه، وعدم القدرة على التركيز، وحدوث تأخر فى الجلوس أو الزحف أو المشى.

وقدم التقرير أبرز وأهم الأعراض التى تظهر على الأطفال الذين يعانون من مرض عقلى، ومنها، الحزن، والعزلة، ومحاولة إيذاء النفس، وتقلب المزاج، والتعرض لنقص الوزن، وصعوبة النوم، لذا يجب عرض الطفل على الطبيب النفسى لمساعدة الطفل للعلاج.