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وفاة ميخائيل جورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي عن عمر يناهز 91 عامًا

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:30 م
وفاة ميخائيل جورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي عن عمر يناهز 91 عامًا ميخائيل جورباتشوف
كتب - عبد الوهاب الجندي

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قالت وسائل إعلام روسية، إن ميخائيل جورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي، توفى عن عمر يناهز 91 عاما.

ووفق ما أفاد به المستشفى السريري المركزي في العاصمة الروسية موسكو، "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف هذا المساء بعد مرض شديد وطويل الأمد".


ميخائيل غورباتشوف

الاتحاد السوفيتي

روسيا

اخبار روسيا





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