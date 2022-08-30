هل تتناول الكثير من مضادات الأكسدة؟ انتبه لهذه الآثار الجانبية الخطيرة

كتبت إيناس البنا

ينصح الأطباء وخبراء التغذية دائمًا بالأطعمة التى يحتوى على مضادات الأكسدة لأنها تساعد على تقوية الجسم وتحمى من أى مرض.

ومع ذلك فإن مضادات الأكسدة لها جانب مظلم أيضًا، ووفقا لموقع webmd يمكن أن يؤدى استهلاك الكثير من مضادات الأكسدة إلى خطر الموت مع العديد من الحالات المميتة.

ويقول الأطباء إن مضادات الأكسدة التى نحصل عليها من الطعام هى دائمًا جزء من نظام غذائى صحى ومتوازن، ومع ذلك إذا اتخذت فى شكل المكملات يمكن أن تضر بالصحة.

مضادات الأكسدة موجودة فى العديد من الأطعمة مثل التوت والشاى والزنجبيل والثوم والقرنفل والأناناس والسبانخ، وتساعد فى الحفاظ على جهاز المناعة قوى وصحى لحمايتنا من الأمراض المختلفة مع تنظيم وظائف الأعضاء المختلفة مثل القلب والكبد والكلى وما إلى ذلك.

تحتوى مضادات الأكسدة على آلاف المركبات المختلفة مثل الفيتامينات مثل السيلينيوم والمنجنيز والليكوبين وبيتا كاروتين، وهذه الفيتامينات تمنع تكوين ونمو الجذور الحرة والأكسدة وتعزز الخلايا السليمة فى الجسم.

ماذا يحدث عندما نتناول الكثير من مضادات الأكسدة؟

يمكن لمضادات الأكسدة عند تناولها بجرعات عالية كمكملات على مدى فترة طويلة أن تسبب الكثير من الآثار الجانبية الخطيرة، من خلال تفتيت الخلايا السليمة وتدمير المكونات الخلوية، ومن بعض الآثار الجانبية:

من الممكن أن يسبب سرطان

كشفت الدراسات أن الجرعات العالية من مكملات بيتا كاروتين يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين، ويمكن للجرعة الزائدة من E أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية النزفية وسرطان البروستاتا.

يتعارض مع الأدوية

من المعروف أن العديد من مكملات فيتامين (هـ) تزيد من خطر النزيف لدى الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المضادة للتجلط، أيضًا يقول الأطباء في كثير من الأحيان إن هناك أدلة متضاربة حول تأثيرات مضادات الأكسدة المكملات الغذائية عند الخضوع لعلاج السرطان، والتى أثبت الكثير أنها ضارة.

يسبب مشاكل فى الجهاز الهضمى

تناول الكثير من مضادات الأكسدة يمكن أن يسبب مشاكل فى الجهاز الهضمى، بما فى ذلك الإمساك والإسهال واضطراب المعدة.

ردود الفعل التحسسية

يمكن أن تسبب العديد من المكملات المضادة للأكسدة تفاعلات حساسية شديدة مثل الطفح الجلدى والحكة والتورم والدوار وحتى صعوبة التنفس.