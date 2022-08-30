اليوم السابع
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نائب محافظ المنيا يواصل متابعة منظومة الاشتراطات البنائية بالمركز التكنولوجى

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:40 ص
نائب محافظ المنيا يواصل متابعة منظومة الاشتراطات البنائية بالمركز التكنولوجى جانب من الجولة
المنيا - حسن عبد الغفار

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كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بمتابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، والعمل على إزالة كافة المعوقات التى تواجه إصدار التراخيص الخاصة بالبناء، وإيجاد حلول سريعة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتسهيل على المواطنين فى تقنين أوضاعهم مع الدولة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع نائب محافظ المنيا، خلال جولة تفقدية على المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية لمركز المنيا، مدى الالتزام بتطبيق منظومة العمران الجديدة والاشتراطات البنائية، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا ومحمد زين مدير المركز التكنولوجى بالمحافظة.

راجع نائب المحافظ، تقارير رخص البناء والهدم وصلاحية الموقع وشهادات المتغيرات المكانية، موجهاً بضرورة الانتهاء من الطلبات المتأخرة، والتواصل المباشر مع طالبى استصدار رخص البناء من أهالى المركز، لمراجعة الأوراق والمستندات المقدمة منهم لاستيفاء الإجراءات الخاصة باستصدار رخص البناء، تيسيرا على المواطنين ولتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة لحوكمة منظومة العمران الجديدة، كما حرص نائب المحافظ على فتح نقاش مع المواطنين لقياس مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم داخل المركز التكنولوجي.


محافظة المنيا

منظومة الاشتراطات البنائية

المركز التكنولوجي بالمنيا



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