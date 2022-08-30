معاينة محول كهرباء اشتعل به حريق فى منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمحول كهرباء اشتعلت به النيران، بإحدى قرى منشأة القناطر، لإعداد تقرير بحجم الخسائر والتلفيات الناتجة عن الحريق، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية فش اندلاع الحريق.

وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بمحول كهرباء، بإحدى قرى منشاة القناطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بمحول كهرباء بإحدى قرى منشأة القناطر، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.