مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 20 رحلة طيران بينها 7 رحلات من بولندا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء 20 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 121 رحلة يستقبلها المطار على مدار الأسبوع، بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة، أغلبها أوروبية، حيث تحتل السياحة التشيكية أكثر وصول خلال الأسبوع يليها الرحلات الإيطالية.

وكشفت جداول رحلات الطيران، المقرر وصولها اليوم 5 رحلات من التشيك و7 رحلات من بولندا، و3 رحلات من إيطاليا، ورحلة من سويسرا، واخرى من بلجيكا، ورحلة من المانيا، وأخرين من لكسمبورج ورحلة من هولندا، حيث يتم تسهيل لإجراءات لهم ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم.

وتبين من جداول الرحلات الأسبوعية، أن من بين الرحلات الوافدة خلال الأسبوع 3 رحلات من بلجيكا و4 من هولندا و25 رحلة من إيطاليا و17 من ألمانيا، و36 رحلة من التشيك، 21 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا ورحلة من النمسا وأخرى من المجر.