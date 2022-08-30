مصرع طفل متأثر بتعرضه للتعذيب على يد زوج والدته فى الدقهلية

لقى طفل مصرعه متأثراً بإصابته المتفرقة بالجسد بعد تعرضه للعذيب على يد زوج والدته بقرية كفر بداوى التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وقد تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى شربين العام، بوصول الطفل "محمد.ص.إ"5 سنوات ومقيم مع والدته بقرية كفر بداوى جثة هامدة، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم اثر تعدى من آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شقيقته، اتهمت المدعو "ه.ش.أ"شعبان 44 عامل، زوج والدتها بالتعدى على شقيقها بالضرب بالأيدى وخرطوم مياه من البلاستيك، وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة المباشرة التحقيقات، والتى أمرت بنقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى الدولي.