محافظة الجيزة تستقبل 30 مشروعا متوافقا مع معايير المشروعات الخضراء الذكية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية و التي تم إطلاقها بكافة محافظات الجمهورية تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 " في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ بهدف إبراز الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وفى إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها .

تصريحات المحافظ جاءت خلال ترأسه اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل المحافظة وذلك بحضور السفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة والدكتور محمد سامي نائب رئيس جامعه القاهرة لتنمية المجتمع وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير العام .

وأكد اللواء أحمد راشد خلال الاجتماع علي تكثيف الفعاليات واللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدنى والكليات والجامعات والجهات المهتمه من المستهدفين للتوعية بأهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مؤكداً علي تكليف أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ومسئولى البيئة والمجلس القومى للمراة والمديريات المعنية بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين وكافة اصحاب المصلحة بالمشاركة فى المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية للمبادرة ( http://www.sgg.eg) والتى بدأ العمل بها ابتداء من الاحد الماضى الموافق 21 اغسطس 2022 وتستمر فى تلقى المشروعات حتى يوم 7 / 9 / 2022 ، وسوف يتم اعلان اسماء المشروعات الفائزة يوم 15 سبتمبر 2022 ، وفقاً للشروط والضوابط الموضحة على الموقع الإلكترونى للمبادرة.

كما نوه المحافظ عن قراره بتشكيل اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الجهات التنفيذية المعنية تفعيلا لقرار مجلس الوزراء بشأن الإطار التنظيمى للمبادرة، حيث تتولى اللجنة التنفيذية التنسيق مـع المـسئول العام للمبادرة لتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة والتعريف بماهيـة المـشروعات الخضراء وتحديد قائمة تضم عدداً من المشروعات الخضراء والذكية من خلال قواعد منظمة للاختيار، ودراسة المشروعات المقدمة على الموقع الالكتروني" الذي تم توفيره لهذا الغرض" وفق معايير حددتها اللجنـة التنظيميـة وأهدافها والمعايير الواجب توافرها فى المشروعات المرشحة للمشاركة فى المبادرة واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة التنظيمية الوطنية على أن تقوم اللجنة التنفيذية بموافاة اللجنة التنظيمية الوطنية بالمشروعات الست المؤهلة للمشاركة فـى المبادرة.

و أكد محافظ الجيزة علي دراسة إجراء مسابقة بالتوازي مع المبادرة للنظر في كيفية الأستفادة من كافة المشروعات المقدمة من المهتمين بالمشروعات الخضراء الذكية وسبل التمويل والتنفيذ.

وخلال اللقاء كلف محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل بإتخاذ خطوات متقدمة نحو وضع الإطار العام وسبل التنفيذ لمشروع تحويل منطقه الزرائب من منطقة ملوثه للبيئة الي منطقه خضراء فيما يخص عمليات فرز وتدوير المخلفات وكيفيه الاستفادة منها وعدم التاثير على البيئة.

ومن جانبه أكد السفير هشام بدر ان المبادرة تعد نقلة حضارية كبيرة للمجتمع المصري تساهم في تحويله لمجتمع أخضر مشيراً إلى أن المبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات وجذب الاستثمارت اللازمة لها، مؤكدا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتفعيل التعاون مع كافة شركاء التنمية سواء المحليين من القطاع الخاص والمجتمع المدني أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعلن بدر انه تقدم حتي الان 30 مشروع متوافق مع كافه المعايير المحددة من الجهات القائمة على المبادرة مؤكداً انها تعد فرصة متميزة غير مسبوقة وطنيا ودوليا، حيث تركز على تنفيذ وتطبيق مشروعات على أرض الواقع في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ .

ومن جهته اشار نائب رئيس جامعه القاهرة لتنميه المجتمع ان الجامعة لديها بنك للمشروعات الخضراء والذكية وقد تم تحديد عدداً من المشروعات التي تتوافق مع المعايير الي جانب ذلك فان هناك العديد من المشروعات حصلت بالفعل علي براءة اختراع وقابله للتنفيذ وفقا للمعايير المحددة لافتا أن جامعة القاهرة أول جامعة تنشئ مكتب الاستدامة وحصلت علي جائزة أول جامعة صديقة للبيئة عام 2020 مؤكداً علي توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعه القاهرة بالتعاون الكامل مع محافظة الجيزة والجهات القائمة على المبادرة للمشاركة الفعالة والخروج بعدداً من المشروعات المؤهلة للفوز بالمسابقة.

وأوضحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة أن المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضاً مشروعات مقدمة من شركات ناشئة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، كما تصنف المشروعات الخضراء إلى 5فئات رئيسية وهى المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث والسيطرة عليه.

حضر اللقاء ممثلون عن الجامعات بالجيزة ومديري المديريات المعنية ورئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورؤساء الأحياء والمراكز والمجلس القومي والرائدات الريفيات.