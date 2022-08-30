ما هى الأورام الليفية وكيف يتم تشخيصها؟

كتبت نهير عبد النبى

الأورام الليفية عبارة عن أورام تتكون من خلايا العضلات الملساء والنسيج الضام الليفى، تتطور هذه الأورام فى الرحم وتظهر بمفردها أو فى مجموعات، تتراوح فى الحجم من صغيرة مثل حبة الأرز إلى كبيرة مثل البطيخ فى بعض الحالات، ويمكن أن تنمو الأورام الليفية فى تجويف الرحم أو إلى الخارج من الرحم على السيقان.

وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine تشير التقديرات إلى أن 20% إلى 50% من النساء فى سن الإنجاب يعانين حاليًا من أورام ليفية، وما يصل إلى 77% من النساء سوف يصبن بأورام ليفية فى وقت ما خلال سنوات الإنجاب فقط نحو ثلث هذه الأورام الليفية كبيرة بما يكفى لاكتشافها من قبل مقدم الرعاية الصحية أثناء الفحص البدنى، لذلك غالبًا ما لا يتم تشخيصها.

وفى أكثر من 99% من حالات الأورام الليفية، تكون الأورام غير سرطانية ولا تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم.

ما الذى يسبب الأورام الليفية؟

سبب الأورام الليفية غير معروف، حيث تشير الأبحاث إلى أن كل ورم يتطور من خلية عضلية غير طبيعية فى الرحم ويتكاثر بسرعة عند مواجهة هرمون الاستروجين، الذى يعزز نمو الورم.

من هو المعرض لخطر الإصابة بالأورام الليفية؟

من المرجح أن تتأثر النساء فى سن الإنجاب بالأورام الليفية.

قد تشمل عوامل الخطر الأخرى:

- تاريخ عائلى من الأورام الليفية

- البدانة

- النظام الغذائى الغنى باللحوم الحمراء

- ضغط دم مرتفع

والنساء ذوات البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة بالأورام الليفية من النساء الأخريات، ويتم تشخيصهن فى سن أصغر ويتطلبن العلاج، وليس من الواضح لماذا تؤثر الأورام الليفية بشكل غير متناسب على النساء ذوات البشرة السمراء.

أعراض الأورام الليفية

تعانى بعض النساء المصابات بالأورام الليفية من أعراض شديدة تتداخل مع حياتهن اليومية، تشمل ما يلي:

- نزيف بين فترات

- عدم الراحة فى البطن و / أو الامتلاء

- آلام الحوض

- آلام أسفل الظهر

- أعراض المثانة، مثل كثرة التبول أو صعوبة إفراغ المثانة

- أعراض الأمعاء، مثل الإمساك أو الإجهاد المفرط مع حركات الأمعاء

ويمكن للنساء المصابات بالأورام الليفية أيضًا الإصابة بـ:

- العقم

- مضاعفات أثناء الحمل

كيف يتم تشخيص الأورام الليفية؟

لتشخيص الأورام الليفية الرحمية، قد يطلب طبيبك أحد الاختبارات التالية:

- الموجات فوق الصوتية، إجراء يتم خلاله إدخال أداة صغيرة، تسمى محول الطاقة، فى المهبل أو الضغط على البطن لإنتاج صور للأعضاء الداخلية باستخدام الموجات الصوتية ويمكن للطبيب رؤية حجم الرحم وشكله وملمسه وتقييم أى نمو.

- التصوير بالرنين المغناطيسى (MRI) هذا شكل من أشكال تقنية التصوير المتقدمة التى توفر صورًا مفصلة للغاية للأعضاء الداخلية، تساعد هذه الصور مقدم الخدمة الخاص بك فى تحديد الموقع الدقيق للأورام الليفية وخصائصها وإذا لزم الأمر التخطيط للعلاجات طفيفة التوغل.

- تصوير الرحم وهو نوع من الفحص بالأشعة السينية للرحم وقناتى فالوب، وسيستخدم طبيبك صبغة خاصة لرؤية هذه الأعضاء بسهولة أكبر وتحديد ما إذا كانت الأورام الليفية قد انسدت قناتي فالوب.

- تنظير الرحم هذا فحص بصرى لقناة عنق الرحم وداخل الرحم باستخدام أداة عرض (منظار الرحم) يتم إدخالها عبر المهبل.