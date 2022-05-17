اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مايو 2022 06:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

ما هي العلاقة بين الأطعمة المتناولة والإصابة بالأورام الليفية؟

الثلاثاء، 17 مايو 2022 06:00 م
ما هي العلاقة بين الأطعمة المتناولة والإصابة بالأورام الليفية؟ الاورام الليفية في الرحم
فاطمة ياسر

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نشر موقع " endocrinologyadviso"، تقرير طبي يفيد مدي تأثير النظام الغذائي والفيتامينات علي الأورام الليفية في الرحم، حيث ارتبط اتباع النظام الغذائي السيئ بزبدة فرص الإصابة بالأروام الليفية الرحمية.

فالأورام  الليفية الرحمية تعد أوراما غير السرطانية ولكن هناك بعض الأطعمة والفيتامينات المتناولة وتسبب زيادة فرص تطورها، ولذا يزداد فرص الشعور بألم شديد في البطن، ونزيف شديد اثناء نزول الدورة الشهرية، بالإضافة إلى الإصابة بالأنيميا.

وأوضح التقرير، أن الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات تعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بالأورام الليفية الرحمية، ولذا أكثر من تناول البرتقال والليمون والطماطم والتفاح والبروكلي والكرنب، فأكد الباحثون  أن النساء اللاتي يتناولن هذه الأطعمة عدة مرات في الأسبوع أقل فرص الإصابة من اللاتي يناولهن مرة في الأسبوع.

كما ان تناول الشاي الأخضر يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بسبب مركب الفلافونويد الذي من دوره تقليل فرص نمر الأورام، بالإضافة إلي تحسين الحياة الصحية، وأيضا الحليب ومشتقاته كالزبادي، يقللان الإصابة.

وحث الباحثون علي ضرورة تجنب تناول الكحوليات والتدخين لأنها لها دور كبير في زيادة فرص الإصابة بالأورام الليفية الرحمية.  

الاطعمة والاصابة بالاورام الليفية الرحمية
الاطعمة والاصابة بالاورام الليفية الرحمية

 


الأورام الليفية الرحمية

أسباب الإصابة بالأورام الليفية الرحمية

اطعمة تزيد الإصابة بالأورام الليفية الرحمية


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