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مؤتمر صحفى لزعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر بعد قليل فى النجف

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:19 ص
مؤتمر صحفى لزعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر بعد قليل فى النجف مقتدى الصدر
كتب سمير حسنى

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يعقد زعيم التيار الصدى مقتدى الصدر، مؤتمرا صحفيا فى النجف بعد قليل، جاء ذلك نقلا عن تقارير إعلامية.

فى غضون ذلك، ارتفع عدد قتلى الاشتباكات فى المنطقة الخضراء بالعراق إلى 33، نقلا عن مصادر إعلامية.

كانت الاشتباكات دفعت وحدات من الجيش وأجهزة الأمن العراقية للتدخل والسيطرة على القصر الجمهورى بالقوة وإخلائه من أنصار التيار الصدرى الذين اقتحموه إثر إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسى احتجاجا على عدم رغبة الحكومة العراقية بإجراء انتخابات نيابية مبكرة فى ظل انعدم إمكانية تشكيل ائتلاف شيعى ذو أغلبية فى البرلمان العراقي.

ومن جهته ناشد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى السيد مقتدى الصدر لحث أنصاره على مغادرة المبانى الحكومية التى استولوا عليها.

يذكر أن السيد مقتدى الصدر أعلن عن بدئه فى الإضراب عن الطعام حتى انتهاء أعمال العنف فى العراق.


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