لطلاب التنسيق.. شروط التقدم لشعبة اللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

كتب محمود راغب

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس شروط شعبة الدراسة باللغة الانجليزية للعام الجامعى 2022- 2023، للطلاب المقبولين بالكلية، وتتمثل شروط التقديم فيما يلى:-

- حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول، بحيث تكون نسبة الدرجة الحاصل عليها الطالب 60 % إذا كانت اللغة الانجليزية هى الأولى، وإذا كانت اللغة الانجليزية لغة ثانية فيشترط أن تكون 70 % أو ( C ) على الأقل إذا كان الطالب حاصلا على أحد الشهادات الأجنبية المعادلة.

- أولوية القبول فى البرنامج للطلاب المرشحون من مكتب التنسيق أو المحولون إلى كلية التجارة - جامعة عين شمس، طبقا للطاقة الاستيعابية بما يخدم أهداف البرنامج.

- يقبل البرنامج الطلاب الحاصلون على الحد الأدنى لقطاع كليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية من خلال تقدم الطالب بطلب على منصة التحويلات المركزية فى حالة وجود طاقة استيعابية بالبرنامج.

- يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقا للمجموع الإعتبارى للطالب ( مجموع الثانوية العامة + درجة اللغة الانجليزية )، وفى حالة تساوى المجموع الإعتبارى تعطى أولوية القبول للطالب الحاصل على درجة أعلى فى اللغة الانجليزية.

- لا يحق للطلاب المقبولين بالبرنامج التقدم إلى أى برنامج آخر بالكلية.

- الطلاب المقبولون بالبرنامج يجب أن يقوموا بسداد المصروفات الدراسية خلال 3 أيام من تاريخ إعلان نتيجة القبول، وفى حالة عدم القيام بذلك سوف يتم استبدال الطالب بمن يليه فى قائمة الانتظار.