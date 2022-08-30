عاطل هارب من السجن المؤبد يكشف كواليس سقوطه بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه بمدينة 6 أكتوبر، لصدور حكم بالسجن المؤبد ضده فى قضية قتل عمد، أنه خشية القبض عليه بمحافظة المنيا محل إقامته، لصدور عدة أحكام ضده فى قضايا قتل وخطف، وحيازة سلاح، من بينها السجن المؤبد فى قضية قتل عمد، قرر الهرب من المحافظة، ولجأ إلى مدينة 6 أكتوبر، لاعتقاده أنه سيكون بمأمن بعيدا عن قبضة رجال المباحث.

أضاف المتهم عقب القبض عليه، أنه استأجر شقة بإحدى المناطق الهادئة بمدينة 6 أكتوبر، للإقامة بها، إلا أنه فوجئ برجال المباحث يحاصرون الشقة، ويلقون القبض عليه.

وأقر المتهم بصحة الأحكام الصادرة ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عنصر إجرامى هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى عدة قضايا فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام إختباء (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة خشية ضبطه، لكونه محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد"، وبالسجن فى عدد من القضايا من بينها "خطف – سلاح " ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا "قتل عمد – شروع فى قتل".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف أمام اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة بصحة الأحكام الصادرة ضده فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.