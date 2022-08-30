ضبط عامل لسرقته الباب الحديدى لمقبرة الملك "آي" بمنطقة السلاموني في سوهاج

تمكن ضبط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، من ضبط عامل يقيم بدائرة المركز عقب قيامه بسرق باب حديد خاص بمقبرة " آى " بمنطقة مقابر السلامونى الأثرية غير معدة للزيارة وذلك بقصد بيعه لإحدى الورش بالمنطقة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بورود محضر أحوال قسم السياحة والآثار بسوهاج، يتضمن بلاغ مفتش منطقة الآثار المصرية بأخميم بقيام أحد الأشخاص بسرقة باب حديدى ذي ضلفة واحدة بالحلق الخاص به خاص بمقبرة " آى " بمنطقة مقابر السلامونى الأثرية غير معدة للزيارة والكائنة بدائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم تبين صحة البلاغ حيث تم ضبط المدعو عمر ح م ص س 21 سنة عامل ويقيم دائرة المركز بجوار منطقة المقابر وبحوزته الباب الحديدى المبلغ بسرقته.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع خاله المدعو هيثم ا ع ع 35 سنة حاصل على الثانوية الأزهرية ويقيم بذات الناحية هارب حيث قام المتهم الثانى بالانصراف من المكان تاركاً المتهم الأول لبيع الباب الحديدى لإحدى الورش بالمنطقة.

تـــم التحفـــظ علـــى المضبوطـــات والمتهم وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

يذكر أن فى قمة الجبل بقرية السلامونى يوجد معبد صخرى صغير شيده الملك ( آى ) التالى مباشرة للملك ( توت عنخ آمون ) لأجل اله والنماء الإله (مين) رب اخميم ولأجل الإله (حورس – مين) هذا الإله الذى كان مزيجا بين الاثنين والذى ظهر فيه أدب الدولة الوسطى.