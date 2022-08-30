حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مستشفى للتأمين الصحى الشامل بقرية دلاص بناصر

قال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، أنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء وحدة للتامين الصحي الشامل لقرية دلاص التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.
وقال المحافظ بحسب تقرير الرى، أنه قد تم الانتهاء من تبطين 542.4كم بتكلفة مليار و325 مليونا و500 ألف جنيه، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 884.687 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليون و384 ألف جنيه ، تخدم 287ألفا و 229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 850.687 كم تخدم زمام 278 ألفا و54 فدانا باعتمادات تقدر بــ 2 مليار و311 مليونا و384 ألف جنيه، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جنيه ، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 28 أغسطس الجارى.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده المهندس نصر بركات البلاصي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ببني سويف،بشأن مستجدات سر العمل والموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال ،التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.
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