حماية المستهلك: 80% من منتجات معارض أهلا مدارس "محلية"

إبراهيم حسان

قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المبادرات التي تنفذها الدولة مثل معارض "أهلا مدارس" تهدف لتخفيف العبء عن الأسرة المصرية، مطالبًا بمحاربة الإحباط واليأس الذي يهدف لهدم المجتمع.

أضاف أيمن حسام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد: "نحن في حاجة لأن نقف إلى جوار أنفسنا لأننا نحن الدولة 103 ملايين مواطن، ونحتاج للحذر والتعامل بذكاء خلال الفترة الحالية".

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن معارض أهلا مدارس يوجد بها أكثر من 800 معرض، 119 معرضا فرعيا، وأكثر من 33 شادرًا، و500 مكتبة مشاركة بهذا المعرض بنفس عروض أهلاً مدارس، بالإضافة لوجود حوالي 20 قافلة متحركة للوصول للمواطنين في النجوع والقرى.

وأوضح أن المنتجات الموجودة بمعارض أهلا مدارس أكثر من 80% منها صناعة محلية، والمعرض يحوي جميع الأدوات المكتبية من خلال 40 شركة (كراسة - كشكول - برجل - مثلث - أقلام)، كما يوجد قطاع كامل للكمبيوتر ومستلزماته من خلال 10 شركات كبرى، كما يتوفر الحذاء المدرسي، وهي سلع متوفة بتخفيضات أكثر من 20%.

وأكد أهلا مدارس يوجد به ملابس الزي المدرسي، وملابس طلاب الجامعات، كما يوجد مواد غذائية للطلاب، ونظارات طبية لا يقل الخصم على أسعارها عن 30 إلى 35%، وستفتح هذه المعارض أبوابها أمام المواطنين بداية من الخميس المقبل.