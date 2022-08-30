حبس عامل طعن زوجته بالسكين لخلافات بينهما فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قررت نيابة ههيا العامة حبس عامل لشروعه فى قتل زوجته، بطعنها بسكين فى البطن بسبب خلافات بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة له اتهام الشروع فى قتل.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد إشارة لمستشفى ههيا المركزى بوصول "أسماء.ا" 33 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز شرطة ههيا،مصابة بطعنة نافذة بالبطن، وحالتها مستقرة.



وتبين من التحريات الأولية والفحص قيام "سالم ع " 37 عاما عامل زوج المجني عليها بارتكاب الواقعة، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلافات الزوجية، استل على إثرها سكينا من المطبخ وتعدى عليها محدثا إصابتها بطعنه نافذة بالبطن، ولاذا بالفرار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بههيا التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة، فيما تمكنت مأمورية من ضباط مباحث ههيا من ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة.