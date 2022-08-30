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بهجة بين أطفال الأقصر خلال فعاليات البرنامج الصيفي بمسجد النور.. صور

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 09:00 ص
بهجة بين أطفال الأقصر خلال فعاليات البرنامج الصيفي بمسجد النور.. صور أطفال الأقصر خلال فعاليات البرنامج الصيفى بمسجد النور بالعوامية
الأقصر – أحمد مرعى

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تقدم مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، دعم كبيرة للأطفال بالمساجد المختلفة، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال برعاية وزارة الأوقاف بعنوان "حق الطفل"، حيث أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن توالى افتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، حيث بلغ عدد المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل 46 مسجدا.

ويقول الشيخ موسي علي محمد إمام مسجد النور بجزيرة الأقالتة بمنطقة العوامية، يتم العمل بدعم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برعاية الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف، فى برنامج "حق الطفل" وهو برنامج ثرى ومهم، يتم الانطلاق فيها بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع فهم معانيه، ويتم البدء بتفسير جزء عم وكتاب "الآداب العامة" من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية" بإعداد الإدارة العامة لدروس الدعوة بوزارة الأوقاف، بجانب إصدارات وزارة الأوقاف الخاصة بالأطفال، والتى جاءت ضمن سلسلة "رؤية" وفيها نفع عظيم لثقافة عامة للأطفال خلال البرنامج.

ويضيف الشيخ موسي على محمد إمام مسجد النور بالعوامية لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تعليم الأطفال من "مجلة الفردوس" التى تقدم للطفل المسلم، مع مجلة "منبر الإسلام" التي تمت برعاية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، موضحاً أن البرنامج يهدف لبناء وعى الأطفال بطريقة وسطية صحيحة، حيث أنه بعد وصول التعليمات من مديرية أوقاف الأقصر وإدارة أوقاف إسنا، تم البدء فى هذا البرنامج الذي يستمر 3 شهور فى أيام الأحد والثلاثاء والخميس كل أسبوع فى العاشرة صباحاً.

فيما أكد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، على توالى افتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وطبقاً لم تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف المصرية، موضحاً أنه ضمن فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال، تقرر انضمام عدد 46 مسجدا للبرنامج الصيفي للأطفال، وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع.

 

أطفال الأقصر خلال فعاليات البرنامج الصيفى بمسجد النور بالعوامية
أطفال الأقصر خلال فعاليات البرنامج الصيفى بمسجد النور بالعوامية

 

أطفال العوامية خلال فعاليات البرنامج الصيفي للأوقاف
أطفال العوامية خلال فعاليات البرنامج الصيفي للأوقاف

 

الأطفال خلال فعاليات البرنامج الصيفى
الأطفال خلال فعاليات البرنامج الصيفى

 

إمام مسجد النور بجزيرة الاقالتة بالعوامية خلال البرنامج الصيفى
إمام مسجد النور بجزيرة الاقالتة بالعوامية خلال البرنامج الصيفى

 

أوقاف الأقصر تستكمل البرنامج الصيفى لدعم الأطفال بالمساجد
أوقاف الأقصر تستكمل البرنامج الصيفى لدعم الأطفال بالمساجد

 

أوقاف الأقصر تستكمل البرنامج الصيفى لدعم الأطفال
أوقاف الأقصر تستكمل البرنامج الصيفى لدعم الأطفال

 

بهجة بين أطفال الأقصر خلال فعاليات البرنامج الصيفى
بهجة بين أطفال الأقصر خلال فعاليات البرنامج الصيفى

 

بهجة كبيرة بين الأطفال خلال البرنامج الصيفي
بهجة كبيرة بين الأطفال خلال البرنامج الصيفي

 

دعم أطفال العوامية خلال البرنامج الصيفي
دعم أطفال العوامية خلال البرنامج الصيفي

 


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