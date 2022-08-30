بعثة الأمم المتحدة فى مالى تعزز من قواتها بالشمال بسبب الهجمات الإرهابية

كتبت : هند المغربي

عززت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى وجودها مؤقتًا فى المنطقة الشمالية ، بعد زيادة الهجمات التى تشنها الجماعات الإرهابية.

ومن جانبه أوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه أدى تدهور الوضع الأمنى ​​إلى تضاعف عدد النازحين ثلاث مرات وزاد من التوترات بين المجتمعات المحلية.

حيث قررت البعثة نشر سرية إضافية من قوات حفظ السلام وطائرتى هليكوبتر هجوميتين مما سيعزز قدرة الاستجابة السريعة للأمم المتحدة ويساعد فى ردع العنف. وتأتى التعزيزات بعد زيارة رئيس البعثة الجاسيم وانى لمنطقة لمينكا وأثناء وجوده هناك، التقى بالسلطات المحلية، والمجتمعات، وشركاء آخرين.

وأعرب وان عن التزام البعثة المستمر بالعمل عن كثب مع قوات الدفاع والأمن الوطنية لحماية المدنيين ، وخلق بيئة آمنة للعائلات للعودة إلى ديارهم ، وإحراز تقدم فى تنفيذ اتفاقية السلام.