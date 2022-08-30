اللجنة الأوليمبية تعتمد مجلس إدارة الجديد للنادى المصرى.. اعرف التفاصيل

حصل "اليوم السابع"، على اعتماد اللجنة الأوليمبية المصرية، قرار اعتماد فوز مجلس إدارة النادي المصري الجديد، والذي أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية للنادي المصري نتيجته أمس الأثنين، في النادي الاجتماعي بنطاق حي الضواحي.

وجاء في خطاب اللجنة الأوليمبية الذي اعتمده اليوم، المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة، أنه لا مانع قانونًا من اعتماد النتيجة النهائية لاعتماد الجمعية العمومية لفوز المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي المصري للألعاب الرياضية بمحافظة بورسعيد، والفوز بالتزكية على جميع المناصب للدورة "2022-2026" بناءً على قرار الجمعية العمومية.

واعتمدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي المجلس الجديد على النحو التالي :

كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة

الحسيني ابو قمر، نائب رئيس مجلس إدارة

رجب عبدالقادر، نائب رئيس مجلس إدارة

أبو العزايم محمد، عضو مجلس إدارة

احمد عصام شعبان، عضو مجلس إدارة

عماد البرشه، عضو مجلس إدارة

ياسر سالم، عضو مجلس إدارة

ياسر يحيي، عضو مجلس إدارة

أحمد الطحان، عضو مجلس إدارة "شباب"

محمد موسى، عضو مجلس إدارة "شباب"