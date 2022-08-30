الفرصة الأخيرة.. غلق باب التظلمات اليوم على نتيجة الدور الأول للثانوى الأزهرى

كتب لؤى على

تغلق اليوم باب التظلمات على نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، والتى استمرت على مدار شهر أغسطس، حيث تم بدء تلقى الطلبات عقب اعتماد نتيجة الدور الأول.

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن موعد وتعليمات طعون الدور الأول لنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021/2022.

وأعلنت الإدارة عن فتح باب تلقي الطعون بدءًا من يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022، وحتى الثلاثاء الموافق 30 أغسطس، دون قبول أية طلبات أو تحصيل رسوم بعد هذا الموعد.

ويبدأ الاطلاع في الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، وعلى الطالب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع.

يمكن للطالب سداد الرسوم، والمقدرة بـ 100 جنية، إلكترونيًّا من خلال موقع منظومة الطعون الإلكترونية أو من خلال الإدارة التعليمية، يستردها الطالب حال حصوله على أية درجات إضافية بالمواد المراد الطعن فيها من خلال المنطقة التابع لها.

ويحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبًا بإيصال سداد الرسوم، وللاطلاع على ورقة الإجابة؛ يتجه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول.