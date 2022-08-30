الصحة: الدولة فحصت نحو 70 مليون مواطن للكشف عن فيروس سى

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة 100 مليون صحة حققت نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أنها استهدفت القضاء علي فيروس سى تماما.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدولة فحصت نحو 70 مليون مواطن للكشف عن فيروس سى، وتابع: "تم اكتشاف أكثر من 2.2 مليون مصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائي.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق عدوى فيروس الالتهاب الكبدى سى والتى تمثلت في :

1-الدم

2- تعاطى المخدرات بالحقن

3- نقل الدم ومنتجاته بالحقن

وقالت وزارة الصحة والسكان، "لا تنتقل عدوى فيروس سى عن طريق لبن الأم أو المياه أو الطعام أو عن طريق اللقاء العابر مثل العناق والتقبيل وتقاسم الطعام أو المشروبات مع الشخص المصاب بالعدوى، وأنها توفر كافة سبل العلاج بالمجان للمصابين بفيروس سى حتى تمام الشفاء بالإضافة لكافة التحاليل اللازمة".