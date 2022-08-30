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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج الحشيش فى المعادى

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:02 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج الحشيش فى المعادى محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش فى المعادى، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزه شقوير، وعضوية المستشارين محمد حلمى غراب، وأشرف عبدالوهاب العشماوى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد. 

 

كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة المعادى أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر، كما أحرز سلاحاً أبيضاً مطواه بغير ترخيص.

 

وكشفت شهادة مجرى التحريات بالقضية ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المعادى، بأنه وحال مروره الأمنى بدائرة القسم جهة عمله أبصر المتهم ممسكا بيده سلاح أبيض "مطواة" يعبث بها، فضبطه منتزعا ما بيده، وبتفتيشه عثر بحوزته على أحدى عشر لقافة بلاستيكية لنبات القنب المخدر ومبلغ مالى، عازيا قصده من إحرازه النبات المخدر الاتجار فيه، وأن المبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، وإنه يستخدم الهاتف النقال فى التواصل مع عملائه من المتعاطين والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.

 


ترويج المخدرات

تجارة المخدرات

جنايات القاهره

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