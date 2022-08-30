الأرصاد: طقس حار رطب بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والمحسوسة بالصعيد 44

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة، والسواحل الشمالية 34 درجة مئوية، وشمال الصعيد 37 درجة مئوية أما جنوب الصعيد 44 درجة مئوية.

وتابعت: "الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء".

و يشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ورمال مثارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 45 درجة والصغرى 29 درجة.