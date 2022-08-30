إنهاء تسجيل 41 منشأة صحية وتقديم آلاف الخدمات بالمراكز والوحدات للمواطنين بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، تفاصيل نجاح مراكز طب الأسرة في تقديم الخدمات لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، حيث قدم مركز طب أسرة إسنا 83 ألفا و492 خدمة طبية، كما قدمت وحدة طب أسرة حي القرية أكثر من 46 ألفا و935 خدمة طبية منذ تشغيلها لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث أن المركز أحد أهم المراكز الطبية التابعة للهيئة بالمحافظة.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن مركز طب الأسرة بإسنا ووحدة طب أسرة حى القرية هي ضمن مراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، ويقدم العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، حيث يخدم مركز طب الأسرة بإسنا 40 ألفا و83 فردا بواقع 10 آلاف و48 ملفا عائليا من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، كما تخدم وحدة طب أسرة حي القرية أكثر من 27 ألفا و600 فرد بواقع 6 آلاف و750 ملفا عائليا من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور أحمد شفيق مدير الرعاية الصحية بالأقصر، أنه قدمت وحدة طب أسرة الهنادي أكثر من 39,074 خدمة طبية منذ بدء تشغيلها وحتى الآن، حيث تخدم الوحدة أكثر من 16,292 فرد بواقع 3,582 ملفًا عائليًا، كما قدمت وحدة طب أسرة حاجر الرزيقات أكثر من 50,782 خدمة طبية منذ بدء تشغيلها وحتى الآن، حيث تخدم الوحدة أكثر من 14,329 فرد بواقع 3,584 ملف عائلى، وقدم مركز طب أسرة الكرنك الجديد أكثر من 58,340 خدمة طبية منذ بدء تشغيله وحتى الآن، حيث يخدم المركز أكثر من 33,054 فرد بواقع 8,653 ملفًا عائليًا من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

وأكد الدكتور أحمد شفيق، أنه وصلت عدد المنشآت الصحية التي حصلت على درجة التسجيل بمحافظة الأقصر حتى الآن 41 منشأة صحية، حيث تشمل الخدمات التي تقدمها تلك المراكز مايلي:- (خدمات عيادات طب الأسرة - خدمات عيادة الأسنان - خدمات العيادات التخصصية وهى عيادة النساء وعيادة باطنة وعيادة أطفال - خدمات الصيدلية وصرف الأدوية - خدمات المعمل - خدمات الأشعة وهي أشعة عادية وأشعة سونار - تنظيم الأسرة - خدمات التطعيمات - متابعة الحمل - الفحص شامل - خدمات الاستقبال والطوارئ).



تسجيل 41 منشأة صحية وتقديم آلاف الخدمات بالمراكز والوحدات للمواطنين بالأقصر (5)



تسجيل 41 منشأة صحية وتقديم آلاف الخدمات بالمراكز والوحدات للمواطنين بالأقصر (1)



تسجيل 41 منشأة صحية وتقديم آلاف الخدمات بالمراكز والوحدات للمواطنين بالأقصر (2)



تسجيل 41 منشأة صحية وتقديم آلاف الخدمات بالمراكز والوحدات للمواطنين بالأقصر (3)