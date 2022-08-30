اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 04:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق 7 ورش و18 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:14 ص
إغلاق 7 ورش و18 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة إغلاق ورش و محال
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

حيث تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة تم خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام وتم غلق 7 ورش و18 محال تجارى و1 مول تجارى وخلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة كما تم إطفاء 5 لمبات خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

IMG-20220830-WA0000
 

 

IMG-20220830-WA0001
 

 

IMG-20220830-WA0002
 

 

IMG-20220830-WA0003
 

 

 
 

 

 


اخبار عاجلة

المحلة الكبرى

رئيس مدينة المحلة

رئيس مجلس الوزراء

قرارات الغلق



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة