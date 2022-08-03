وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى طيبة بإسنا تخدم حالات متنوعة من المرضى يوميا

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أن مناظير الجهاز الهضمي تستخدم في العديد من الأغراض التشخيصية والعلاجية للكثير من الأمراض، حيث يستخدمها الأطباء لفحص الأعضاء والأوعية الداخلية والتعرف على المشاكل الموجودة داخل الجسم دون الحاجة لعمل شقوق جراحية.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة بإسنا بالأقصر تستقبل حالات متنوعة من مرضى الجهاز الهضمي لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية، مثل إيقاف نزيف جهاز هضمي علوي عن طريق حقن أدرينالين أو تركيب كلبس للمعدة أو استخدام مادة هيموسبراي، وحقن وربط الدوالي المعدة والمريء، واستئصال أورام القولون الحميدة، واستئصال زوائد لحمية من القولون، وأخذ عينات عن طريق المنظار لتشخيص ميكروب المعدة الحلزوني، وأخذ عينات الأورام من الجهاز الهضمي (المعدة، المريء والقولون)، وتشخيص وعلاج أمراض التهاب القولون التقرحي، ومرض كرونز، واستخراج الأجسام الغريبة من المريء والمعدة.

وأوضح الدكتور أحمد شفيق، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر تعمل تحت إشراف الدكتور محمد عبدالفتاح القويري – رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي، وتعمل عيادة الجهاز الهضمي يومياً ما عدا الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، حيث يمكن الحجز للكشف بعيادة الجهاز الهضمي بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك عن طريق الاتصال مجانا بالخط الساخن على 15344 لحجز موعد الكشف.









