اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 04:24 م
أكرم القصاص
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نقيب البيطريين ومحافظ سوهاج يبحثان حل أزمة نقص أعداد الأطباء بالمحافظة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:54 م
نقيب البيطريين ومحافظ سوهاج يبحثان حل أزمة نقص أعداد الأطباء بالمحافظة نقيب البيطريين ومحافظ سوهاج
كتبت آية دعبس

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التقى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور أحمد سامى نائب المحافظ، وذلك فى إطار زيارته لمحافظة سوهاج.
 
حضر اللقاء كلا من الدكتورعمرو الجمهورى أمين صندوق النقابة العامة، والدكتور أحمد خيرى عضو مجلس النقابه العامة مقرر لجنة التكنولوجيا.
 
وناقش الحضور مشكلات الطب البيطرى، على رأسها مشكلة التعيينات للأطباء البيطريين، وعرض إمكانية التعاقد مع أطباء بيطرين على الصناديق الخاصة، وبدوره وعد المحافظ بدعم الملف لتعويض النقص فى أعداد الأطباء البيطريين، تماشيا مع مبادرة حياة كريمة التى أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومبادرة تنمية الثروة الحيوانية بالبلاد.
 
وتضمن اللقاء أوضاع الطب البيطرى بسوهاج، والتأكيد على روح التعاون بين النقابة والجهات التنفيذية.
 
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نقيب البيطريين ومحافظ سوهاج
نقيب البيطريين ومحافظ سوهاج

نقيب البيطريين ومحافظ سوهاج يبحثان حل أزمة نقص أعداد الأطباء بالمحافظة
 

 


نقابة البيطريين

نقيب البيطريين

نقص أعداد البيطريين

محافظ سوهاج



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