"مصر للطيران" تحذر من روابط إلكترونية مجهولة على مواقع التواصل تستغل اسم الشركة

كتب محمود عبد الغني

أعلنت شركة مصر للطيران، أنه في ضوء رصد بعض الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر علي صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة والتى تستغل اسم وشعار الشركة والتى يزعم البعض أنها تتبع الشركة، لذا وجب التنويه بأن شركة مصر للطيران تمتلك حساباً رسمياً موثقاً علي جميع صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة بإسم EGYPTAIR، وبخلاف ذلك فالشركة غير مسئولة عن أي صفحات أو روابط يتم تداولها تحمل اسم أو شعار الشركة بخلاف الحساب الرسمى.

وأهبت مصرللطيران بمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي عدم التعامل مع أي روابط أو حسابات مجهولة المصدر تحمل اسم الشركة إلا بعد التأكد من أنها تتبع إحدي القنوات الرسمية للشركة مع أخذ الحيطة، والحذر وذلك حرصاً علي سلامة وسرية البيانات الشخصية للمستخدم.