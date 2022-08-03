مد التقديم لاختبارات قدرات الفنون الجميلة بالأقصر حتى الخميس 11 أغسطس

وأضاف حمدى حسين، فى بيان صحفى، أن موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 11/8/2022، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلى بالجامعات.

وأكد الدكتور حمدي حسين، أن اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة تسير بشكل مُنتظم، بمتابعة قيادات الكلية من العميد ووكلاء الكلية وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

فيما قال الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، أنه تم بالكلية أعمال فى رفع كفاءة الطابق الثالث بكلية الفنون الجميلة، والتى تتضمن المكاتب الإدارية، ودورات المياه، وتطوير الممرات، إستعداداً لدخوله الخدمة التعليمية بالكلية خلال العام الدراسي الجديد.

وأوضح الدكتور أحمد محيي عميد الكلية أن مركز التعليم الإلكتروني الجديد يستوعب عدد 144 طالب وطالبة، وذلك ضمن خطة تطوير كلية الفنون الجميلة والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية بها، حيث حضر افتتاح المركز كل من الدكتور حمدي محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، وزينب السلايمي، عضو مجلس النواب، ومحمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، واللواء أحمد أبو زيد، رئيس حزب مصر الحديثة بالأقصر، ومحمد عباس مدير مكتبة مصر العامة، ولفيف من عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والقيادات التنفيذية والشعبية.