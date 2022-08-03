اليوم السابع
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محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بكفر سعد

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 05:19 م
محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" بكفر سعد محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة
دمياط - معتز الشربينى

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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية والشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والغاز والاتصالات والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.
 
وتناول الاجتماع استعراض شامل لمستجدات الموقف الخاص بمشروعات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والاتصالات والكهرباء وأيضا آخر التطورات بمشروعات تطوير وإنشاء مراكز الشباب والوحدات الصحية والمجمعات الحكوميةوالزراعية، والمدارس والوحدات الاجتماعية ونقاط الإسعاف وتأهيل الكبارى وتبطين الترع، وعرض موقف شبكات الطرق والأسواق الحضارية ومواقف سيارات الأجرة.
 
واطلعت المحافظ على ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية ونسب التنفيذ بالوقت الحالى، كما بحثت مخطط استكمال الأعمال بتلك المشروعات، وآليات تذليل كافة المعوقات، موجهة جميع الجهات باستمرار التنسيق فيما بينهم للدفع بعجلة العمل والانتهاء من المشروعات وفقا للجداول الزمنية المحددة، لتنفيذ عمليات رصف الطرق بقرى المركز، ولفتت محافظ دمياط إلى أنه تم تحقيق خطوات كبيرة بالفترة الماضية هذا إلى جانب الجهود المبذولة لتوفير أراضى لإقامة المبانى الخدمية وتذليل العقبات لتحقيق رؤية المشروع واستراتيجيته من تطوير الريف المصرى بشكل كامل وتوفير حياة كريمة لأهالى القرى.

 


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