محافظ الوادي الجديد يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة باريس

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، خرائط المخطط الاستراتيجي العام لمدينة باريس تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية واعتمادها من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه قد تم خلال الأشهر الماضية اعتماد 121مخطط استراتيجي لقرى المحافظة و3 من مخططات المدن، مؤكدًا أهمية هذه المخططات كركيزة للتنمية الشاملة في إطار الخطة المستقبلية لمدن المحافظة وقراها.

وأوضحت المهندسة منى محمد، أن مخطط مدينة باريس يضم بعض المقترحات من بينها عرض الطرق التجميعية والشريانية وتعديل عدد من الشوارع الرئيسية والتجميعية بالمدينة؛ لإحداث التنمية بما يتفق مع القوانين، ويضمن حق الدولة ويراعي احتياجات الأجيال القادمة مستقبلًا.