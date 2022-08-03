محافظ الوادى الجديد يستقبل ممثل منظمة (الفاو) بمصر ومدير مركز بحوث الصحراء

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة بمصر (الفاو)، والدكتور عبد الله زغلول مدير مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة والوفد المرافق، لمتابعة مشروع الإدارة المستدامة والمدارس الحقلية الذى تم تنفيذه بثلاث قرى بمركز الخارجة، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

واستعرض الزملوط نشاط المشروع فى تنفيذ المدارس الحقلية بكل من قرى المنيرة والشركة وناصر الثورة بالخارجة، والتى تهدف إلى تدريب صغار المزارعين على الممارسات العلمية الحديثة فى الزراعة وإدخال زراعات غير تقليدية ذات عائد اقتصادى مرتفع وتطوير نظم الرى، مؤكداََ على ضرورة التوسع فى تنفيذها بباقى مراكز المحافظة لتعميم الفكرة وإكساب الخبرة لأكبر عدد من المزارعين.