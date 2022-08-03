اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 04:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مباحثات عراقية أممية لدعم مسار الحوار لتسوية الأزمة السياسية فى بغداد

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:43 م
مباحثات عراقية أممية لدعم مسار الحوار لتسوية الأزمة السياسية فى بغداد برهم صالح - الرئيس العراقى
كتبت هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى بغداد "جنين هينيس بلس خارت" ، عددا من القضايا الهامة من بينها سبل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد ودعم مسار الحوار لتسوية الأزمة السياسية في بغداد.
 
وأفاد بيان بأن "الرئيس العراقي بحث خلال استقباله في قصر السلام ببغداد ممثلة الأمين المتحدة في العراق جنين هينيس بلس خارت ، آخر التطورات السياسية في البلد، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة وضمان الأمن والاستقرار في العراق، وتأمين الحوار والتلاقي بين الجميع لإيجاد حلول ناجعة تحقق تطلعات المواطنين".
 
وأكد صالح ، وفق البيان، أن "الظروف في البلد تستدعي التزام التهدئة والدخول في حوار صادق وحريص يتناول الوضع السياسي للوصول إلى خارطة طريق واضحة المعالم، ترتكز على تغليب المصلحة الوطنية العليا وطمأنة المواطنين وترسيخ السلم الأهلي والاجتماعي وتحصين البلد".
من جانبها، أكدت الممثلة الاممية دعم وتأييد بعثة الأمم المتحدة للحوار بين كافة الأطراف والوصول إلى مسارات تؤمن حماية الأمن والاستقرار وتلبي متطلبات العراقيين.
 
 

الأمم المتحدة

العراق

ممثلة الأمم المتحدة

بغداد



الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة تشدد على تضامن الدول لوقف الانتشار السريع لجدرى القرود

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:39 م

البحرين ترحب بإعلان مبعوث الأمم المتحدة تمديد الهدنة باليمن لشهرين إضافيين

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:00 م

الأمم المتحدة ترحب بدعوات الحوار الوطنى لحل الأزمة الراهنة فى العراق

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 01:24 م

وزير خارجية أمريكا يحث الأطراف اليمنية على الالتزام بالتعاون تحت رعاية الأمم المتحدة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 01:10 م

بسبب المناخ.. الأمم المتحدة للبيئة يحذر من تأثر الولايات المتحدة بنقص المياه

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 11:42 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة