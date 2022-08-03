لو تنسيقك "طب الزقازيق" فرع فاقوس.. اعرف مكانها فين ومميزاتها

الشرقية - إيمان مهنى

أقامت جامعة الزقازيق، فرعا لكلية الطب البشري بمركز فاقوس، ذلك في إطار خطة التطوير والتوسع التي تنفيذها الجامعة بعد أن تبرع بالإنشاءات أحد رجال الخير.

ويمثل فرع كلية الطب في قرية الديدامون بمركز فاقوس، الذي يمثل صرحا تعليما، يضم مباني مجهزة بأحدث التجهيزات ومستشفي الطوارئ، ونفذت الكلية العام الدراسي الماضي تجربة الامتحانات الإلكترونية.

تتميز الكلية بتوفير أحدث نظم الدارسية، و يوجد مدينة جامعية متكاملة للطلاب المغتربين وأعضاء هيئة التدريس، كما أن فرصة التعيين كعضو هيئة التدريس بالكلية مفتوحة، حيث بدأت الدراسة بها قبل عامين.

جدير بالذكر أن قرية الديدامون هي منارة علمية في شمال الشرقية، حيث تضم أفرع 32 كلية ومعهد من جامعة الازهر، بالإضافة إلي مدارس لغات متطورة، تتميز قرية الديدامون بموقعها بالقرب من مدن القناة وسيناء، الدقهلية ودمياط.