قبرص تسجل أول وفاة بجدرى القردة فى الجزيرة

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الصحة القبرصية أن رجلا يبلغ من العمر أربعين عاما، وقع أول ضحية مؤكدة لجدرى القردة فى الجزيرة، بحسب "روسيا اليوم"، وأضافت الوزارة أن الحالة تم رصدها بعدما خضع الرجل لفحص مختبرى في المستشفى العام في العاصمة القبرصية، نيقوسيا.

أوضحت وزارة الصحة أن الرجل "له تاريخ من السفر إلى الخارج، وأن "أعراضا مرضية تشبه أعراض مرض جدري القردة ظهرت عليه".

وكان المريض أُدخل إلى جناح تم تخصيصه وتجهيزه لاستقبال حالات الإصابة بجدري القردة في مستشفى نيقوسيا العام.

يذكرأن، أعلنت البيرو عن أول وفاة بسبب جدري القردة بعد الهند، وفى وقت سابق أبلغت السلطات الصحية الإسبانية، عن ثاني حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بمرض جدري القردة في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (إي.إف.إي.) الإسبانية أنه هذه ثالث حالة وفاة مؤكدة بسبب جدري القردة خارج إفريقيا، بعد أن أكدت البرازيل وفاة مريض بالمرض.

ويوجد في إسبانيا - حاليًا - أكبر انتشار لجدري القردة في أوروبا، حيث تم تسجيل حوالي 4298 حالة، وفقًا لشبكة المراقبة الوبائية الوطنية في إسبانيا.

وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة بسبب جدري القردة في إسبانيا في منطقة شمال شرق فالنسيا من قبل السلطات الصحية أمس، وكان سببها التهاب الدماغ - تورم الدماغ - الناجم عن العدوى.